Тихановская опровергла связь своего мужа и задержанных российских боевиков

https://static.news.ru/photo/547fa28e-d296-11ea-8bea-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает ситуацию с задержанием бойцов российского ЧВК «Вагнер» и указанием на их связь с её мужем, блогером Сергеем Тихановским, «очень-очень страшной».

С таким заявлением она выступила на митинге своих сторонников, передаёт РИА Новости. Её выступление сопровождалось одобрительными возгласами участников мероприятия.

Беда пришла, откуда не ждали, хотя это и было ожидаемо <...> Когда я в обед узнала, что Сергею переквалифицировали [обвинение] на статью 293 «подготовка и активное участие в массовых беспорядках» и привязали этих «боевиков» [российского ЧВК «Вагнера»] к его делу <...> Вы знаете, вы (власти страны — NEWS.ru.) говорили, что жизнь человеческая для вас важна, что судьба человека для вас важна, и через пару часов вы ломаете судьбу человека. Не одного — судьбу всех политзаключённых, — сказала политик.

Митинг в поддержку Тихановской проходит на площади Бангалор в Минске. Мероприятие называют самым массовым в истории страны. По данным правозащитной организации «Весна», контроль на входе к 20:30 по местному времени (совпадает с московским) прошли 34 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, в Следственном комитете республики сообщили, что бойцы российской ЧВК Вагнера были задержаны в рамках расследования дела блогера Сергея Тихановского, жена которого Светлана участвует в выборах президента страны. В отношении Тихановского и оппозиционного политика Николая Статкевича возбудили дело о приготовлениях к массовым беспорядкам. Сотрудники российской военной компании были задержаны именно в рамках расследования этого дела.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не имеет полной информации о ситуации с российскими «наёмниками», которые, предположительно, прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки перед выборами. По словам представителя Кремля, многое в этой истории остаётся непонятным. Он уточнил, что пока лидеры двух стран не связывались по этому поводу. Он отметил, что Белоруссия является ближайшим партнёром и союзником России.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.