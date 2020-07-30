Самый массовый в истории Белоруссии митинг начался в Минске

Митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской проходит на площади Бангалор в Минске. Мероприятие называют самым массовым в истории страны.
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В связи с задержанием бойцов российского ЧВК в столице государства усилены меры безопасности: территория проведения митинга обнесена забором.
Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с Тихановской претендуют действующий лидер Александр Лукашенко, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Как ранее писал NEWS.ru, первая агитационная встреча кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с минчанами состоялась 19 июля в парке Дружбы Народов. Местные правозащитники заявили, что мероприятие посетили 7,5 тысячи человек.
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