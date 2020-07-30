Самый массовый в истории Белоруссии митинг начался в Минске

https://static.news.ru/photo/20f49bfa-d290-11ea-b6b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Grits/ТАСС

Митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской проходит на площади Бангалор в Минске. Мероприятие называют самым массовым в истории страны.

Об этом сообщает крупнейший белорусский Telegram-канал NEXTA. По данным правозащитной организации «Весна», контроль на входе к 20:30 по местному времени (совпадает с московским) прошли 34 тысячи человек.

В связи с задержанием бойцов российского ЧВК в столице государства усилены меры безопасности: территория проведения митинга обнесена забором.

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с Тихановской претендуют действующий лидер Александр Лукашенко, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как ранее писал NEWS.ru, первая агитационная встреча кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с минчанами состоялась 19 июля в парке Дружбы Народов. Местные правозащитники заявили, что мероприятие посетили 7,5 тысячи человек.