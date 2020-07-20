«Славянский базар» упомянули на митинге Тихановской в Минске

https://static.news.ru/photo/9c04949e-ca2f-11ea-b8c8-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: stranadlyazhizni/instagram.com

Первая агитационная встреча кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с минчанами состоялась 19 июля в парке Дружбы Народов. Местные правозащитники заявили, что мероприятие посетили 7,5 тысячи человек.

Выступали представители объединённых штабов Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Тихановская пообещала, что в случае победы принесёт соотечественникам долгожданную свободу. Её выступление сопровождалось криками присутствующих «Света! Света!», «Свобода!», «Жыве Беларусь!». В какой-то момент Тихановская даже заплакала, сообщает Еврорадио.

Представительница штаба незарегистрированного в качестве кандидата экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова связала свободу и проходящий в Витебске фестиваль «Славянский базар».

Лучше сейчас делать всё возможное, чем под попсу «Славянского базара» провожать нашу надежду на свободу, — сказала она.

Во время мероприятия в парке возникли проблемы с мобильной связью. После того как встреча закончилась, Интернет и мобильные телефоны заработали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на митинге в Минске Светлана Тихановская предупредила своих сторонников, что власти попытаются сфальсифицировать результаты президентских выборов, и призвала их защитить свой выбор. Она призвала присутствующих записываться в наблюдатели и тем самым снизить риск фальсификаций.