«Славянский базар» упомянули на митинге Тихановской в Минске

Первая агитационная встреча кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с минчанами состоялась 19 июля в парке Дружбы Народов. Местные правозащитники заявили, что мероприятие посетили 7,5 тысячи человек.
Выступали представители объединённых штабов Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Тихановская пообещала, что в случае победы принесёт соотечественникам долгожданную свободу. Её выступление сопровождалось криками присутствующих «Света! Света!», «Свобода!», «Жыве Беларусь!». В какой-то момент Тихановская даже заплакала,
Представительница штаба незарегистрированного в качестве кандидата экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова связала свободу и проходящий в Витебске фестиваль «Славянский базар».
Лучше сейчас делать всё возможное, чем под попсу «Славянского базара» провожать нашу надежду на свободу, — сказала она.
Во время мероприятия в парке возникли проблемы с мобильной связью. После того как встреча закончилась, Интернет и мобильные телефоны заработали.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на митинге в Минске Светлана Тихановская предупредила своих сторонников, что власти попытаются сфальсифицировать результаты президентских выборов, и призвала их защитить свой выбор. Она призвала присутствующих записываться в наблюдатели и тем самым снизить риск фальсификаций.
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