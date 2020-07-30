Белорусские силовики связали задержание россиян с делом Тихановского

https://static.news.ru/photo/3180d67a-d25c-11ea-98c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/sledcomRB

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что бойцы российской ЧВК «Вагнера» были задержаны в рамках расследования дела блогера Сергея Тихановского, жена которого Светлана участвует в выборах президента страны.

Такая информация сообщается на сайте белорусского СК. Там говорится, что в отношении Тихановского и оппозиционного политика Николая Статкевича возбудили дело о приготовлениях к массовым беспорядкам. Сотрудники российской военной компании были задержаны именно в рамках расследования этого дела.

Также блогера обвинили в совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды и совершению насильственных действий в отношении силовиков.

Как писал NEWS.ru, 29 мая Тихановского задержали во время сбора подписей, блогер и его сторонники утверждают, что задержание и последовавшее обвинение стали результатом провокации главы ЦИК. Его обвинили в применении силы по отношению к сотруднику органов внутренних дел. Позднее он стал фигурантом нового уголовного дела. Дело заведено по статье УК Белоруссии о воспрепятствовании проведению выборов. Лукашенко подтвердил, что «дал сигнал» правоохранительным органам.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020-го заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.