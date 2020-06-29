Лукашенко подтвердил причастность к задержанию своего конкурента на выборах

https://static.news.ru/photo/b6870232-ba0a-11ea-9cf8-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание блогера Сергея Тихановского, который хотел выдвинуться на выборы главы государства. Он подтвердил, что «дал сигнал» правоохранительным органам.

Политик заявил, что «переживал за страну», так как отвечает за неё, передаёт TUT.BY.

Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока ещё отвечаю. И буду отвечать всегда — в любом качестве, — подчеркнул глава государства.

Лукашенко уверен, что в настоящий момент идёт «расшатывание обстановки», которая приводит к слому действующей власти и обращениям к другой стране.

Также президент, оценивая ситуацию в стране, заявил, что недовольные граждане хотят вернуться к Конституции 1994 года. Его это удивляет.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Нынешний лидер страны примет в них участие, баллотируясь на шестой срок подряд (ограничение на количество сроков было изъято из Конституции страны в результате референдума 2004 года).

Тихановский объявил о своём намерении участвовать в президентской гонке 7 мая. ЦИК отказала ему в регистрации, сославшись на неправильно оформленные документы. После этого баллотироваться решила его жена Светлана, супруг возглавил инициативную группу по её выдвижению. 29 мая его задержали во время сбора подписей, блогер и его сторонники утверждают, что задержание и последовавшее обвинение стали результатом провокации главы ЦИК. Его обвинили в применении силы по отношению к сотруднику органов внутренних дел. Позднее он стал фигурантом нового уголовного дела. Дело заведено по статье УК Белоруссии о воспрепятствовании проведению выборов.

Основного конкурента Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка. За несколько часов до этого представители его предвыборного штаба подали в Центризбирком документы для регистрации Бабарико кандидатом в президенты Белоруссии. Он единственный среди оппозиционных кандидатов собрал необходимые для регистрации 283 тысячи подписей. Более того, штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил, кого конкретно имеет в виду, писал NEWS.ru.