На пытавшегося стать президентом Белоруссии блогера завели новое дело

https://static.news.ru/photo/653914de-afff-11ea-adf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/kompasprod

Оппозиционный блогер Сергей Тихановский, который собирался выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Белоруссии, стал фигурантом нового уголовного дела.

Об этом на своём сайте сообщил белорусский правозащитный центр «Весна». Дело заведено по статье УК Белоруссии о воспрепятствовании проведению выборов. Сам Тихановский считает, что на него пожаловалась председатель ЦИК Лидия Ермошина. Блогер на момент заведения нового дела уже находился в карцере, ранее его обвинили в организации беспорядков.

Тихановский объявил о своём намерении участвовать в президентской гонке 7 мая. ЦИК отказал ему в регистрации, сославшись на неправильно оформленные документы. После этого баллотироваться решила его жена Светлана, супруг возглавил инициативную группу по её выдвижению. 29 мая его задержали во время сбора подписей, блогер и его сторонники утверждают, что задержание и последовавшее обвинение стали результатом провокации главы ЦИК.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжается сбор подписей. Процесс с самого начала сопровождался пикетами сторонников оппозиционных кандидатов. Такие акции были организованы в центре Минска и ряде других городов. Однако Лукашенко потребовал от властей столицы очистить улицы, чтобы семьи с детьми могли пройти по «чистому, уютному, удобному и красивому городу». 10 июня, как передавал NEWS.ru, действующий глава государства заявил, что не допустит в Белоруссии «переворота».