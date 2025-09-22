Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн Россия экстрадировала в Казахстан подозреваемого в хищении более $15 млн

Россия экстрадировала в Казахстан гражданина страны, подозреваемого в хищении более $15 млн, выделенных на строительство ветровой электростанции, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры государства. По данным ведомства, задержанный являлся руководителем строительной компании в период с 2020 по 2022 год. Средства он похитил из дочерней организации АО «Самрук-Энерго».

Преступление было совершено путем заключения фиктивных договоров и перевода денег через аффилированные компании. Уточняется, что похищенные средства предназначались для строительства ветроэлектростанции в Акмолинской области. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

В феврале текущего года мужчина был задержан на территории России, которая удовлетворила запрос казахстанской стороны об экстрадиции. В настоящее время обвиняемый помещен в следственный изолятор.

В Генпрокуратуре Казахстана добавили, что другие участники данной преступной группы уже были приговорены к различным срокам лишения свободы в мае этого года. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

