«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 11:23

Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия экстрадировала в Казахстан гражданина страны, подозреваемого в хищении более $15 млн, выделенных на строительство ветровой электростанции, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры государства. По данным ведомства, задержанный являлся руководителем строительной компании в период с 2020 по 2022 год. Средства он похитил из дочерней организации АО «Самрук-Энерго».

Преступление было совершено путем заключения фиктивных договоров и перевода денег через аффилированные компании. Уточняется, что похищенные средства предназначались для строительства ветроэлектростанции в Акмолинской области. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

В феврале текущего года мужчина был задержан на территории России, которая удовлетворила запрос казахстанской стороны об экстрадиции. В настоящее время обвиняемый помещен в следственный изолятор.

В Генпрокуратуре Казахстана добавили, что другие участники данной преступной группы уже были приговорены к различным срокам лишения свободы в мае этого года. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что итальянский суд постановил экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в 2022 году. Защита намерена обжаловать вынесенное решение в кассационном суде.

СНГ
Казахстан
Россия
суды
