Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 11:22

Казахстанско-российская граница заблокирована фурами

Mash: свыше 5 тысяч фур стоят на границе с Казахстаном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Свыше 5 тысяч фур стоят на границе России и Казахстана, пишет Telegram-канал Mash. Причиной, по данным источника, является проверка перевозимого с целью обнаружения контрафактной продукции.

Источник пишет, что из-за задержек грузы из Китая не поступают в Москву уже третий день, склады пустуют. С понедельника ожидается обратный поток товаров — весь скопившийся объем товара хлынет разом и может привести к коллапсу на терминалах.

Несколько дней назад в Северной Осетии хотели ввести режим чрезвычайной ситуации из-за тысяч фур, скопившихся на границе. Часть фур пыталась объехать заторы через Владикавказ — однако в городе тоже царил хаос. Часть грузовых авто перевозили опасные грузы: бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества.

В конце августа через КПП «Верхний Ларс» не смогли пройти сотни грузовиков с армянской сельскохозяйственной продукцией. Фуры направлялись в Россию через Грузию, но из-за блокировки границы были вынуждены вернуться в Армению. Точные причины инцидента при этом не раскрывались.

Казахстан
происшествия
фуры
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.