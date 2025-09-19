Казахстанско-российская граница заблокирована фурами

Свыше 5 тысяч фур стоят на границе России и Казахстана, пишет Telegram-канал Mash. Причиной, по данным источника, является проверка перевозимого с целью обнаружения контрафактной продукции.

Источник пишет, что из-за задержек грузы из Китая не поступают в Москву уже третий день, склады пустуют. С понедельника ожидается обратный поток товаров — весь скопившийся объем товара хлынет разом и может привести к коллапсу на терминалах.

Несколько дней назад в Северной Осетии хотели ввести режим чрезвычайной ситуации из-за тысяч фур, скопившихся на границе. Часть фур пыталась объехать заторы через Владикавказ — однако в городе тоже царил хаос. Часть грузовых авто перевозили опасные грузы: бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества.

В конце августа через КПП «Верхний Ларс» не смогли пройти сотни грузовиков с армянской сельскохозяйственной продукцией. Фуры направлялись в Россию через Грузию, но из-за блокировки границы были вынуждены вернуться в Армению. Точные причины инцидента при этом не раскрывались.