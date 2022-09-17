Президент Киргизии пообещал урегулировать конфликт с Таджикистаном Президент Киргизии выступил за мирное урегулирование конфликта с Таджикистаном

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Садыр Жапаров

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что выступает за мирное урегулирование пограничного конфликта с Таджикистаном, передает ТАСС. Он отметил, что Киргизия приложит все усилия для скорейшего налаживания ситуации на границе.

Киргизия приложит усилия для скорейшего урегулирования ситуации на границе с Таджикистаном, — сказал Жапаров.

17 сентября число погибших граждан Киргизии в результате военного конфликта на границе с Таджикистаном увеличилось до 24, сообщил Минздрав республики. Все они были доставлены в больницы Баткенской области. Помимо этого, 103 человека получили ранения разной степени тяжести.

Ранее Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах погранзастав. Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что таджикская сторона использует мирных жителей приграничных территорий в качестве живого щита.

16 сентября главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились отвести дополнительные силы от границы между странами. Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов.