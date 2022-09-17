В Киргизии сообщили о 24 погибших в ходе конфликта с Таджикистаном В Минздраве Киргизии сообщили о 24 погибших в ходе конфликта на границе с Таджикистаном

Фото: Vladimir Voronin/AP/ТАСС

Число погибших граждан Киргизии в ходе военного конфликта на границе с Таджикистаном увеличилось до 24, сообщили в киргизском Минздраве. Также 103 человека получили травмы разной степени тяжести, они были доставлены в больницы Баткенской области, передает РИА Новости. О потерях со стороны Таджикистана официально не сообщалось.

По состоянию на 09:00 (06:00 мск) 17 сентября количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составило 103 человека, из них 5 отправлено на амбулаторное лечение, — заявили в ведомстве.

По словам специалистов, основные виды ранений у пострадавших — осколочные и огнестрельные. 17 сентября в МЧС Киргизии сообщили, что накануне на основании приказа руководителя Гражданской защиты в Баткенской области, которая граничит с Таджикистаном, ввели режим ЧС.

16 сентября главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились отвести дополнительные силы от границы между странами. Также сообщалось, что Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов.

Но 17 сентября киргизская сторона сообщила, что село Достук подверглось минометному обстрелу со стороны Таджикистана. Пострадало также село Паскы Арык.