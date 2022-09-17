В Бишкеке сообщили, что таджикские военные обстреляли киргизское село Погранслужба Киргизии: таджикские военные обстреляли из миномета киргизское село

Фото: Сыргак Бактыяров/РИА Новости

Таджикские военные из миномета обстреляли находящееся близ границы киргизское село Паскы Арык. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии. Там подчеркнули, что это произошло в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 08:50 до 08:55 (05:50–05:55 мск), таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы Арык Баткенского района, — рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что по состоянию на 09:00 по местному времени (06:00 мск) 17 сентября обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная.

Ранее в погранслужбе Киргизии сообщали, что обстановка на границе имеет тенденцию к нормализации. Там отметили, что ночь прошла «тихо, без происшествий». При этом личный состав подразделений пограничной службы, дислоцированный в Баткенской области, продолжает нести службу в усиленном режиме.

Ранее Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах погранзастав. Утром Минздрав Киргизии заявлял, что в боестолкновениях пострадал 31 гражданин республики. Госкомитет нацбезопасности страны в свою очередь сообщил, что таджикская сторона использует мирных жителей приграничных территорий в качестве живого щита.

16 сентября главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились отвести дополнительные силы от границы между странами. Также сообщалось, что Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов.