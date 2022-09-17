В Киргизии сообщили о «тенденции к стабилизации» в обстановке на границе Погранслужба Киргизии: обстановка на границе напряженная, но с тенденцией к стабилизации

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В настоящее время ситуация на киргизско-таджикской границе остается напряженной, но имеет тенденцию к нормализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. Там отметили, что ночью никаких инцидентов не произошло.

По состоянию на 08:00 (05:00 мск) 17 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная с тенденцией к стабилизации, — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили также, что ночь прошла «тихо, без происшествий». При этом личный состав подразделений погранчиной службы, дислоцированный в Баткенской области, продолжает нести службу в усиленном режиме.

Ранее Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах погранзастав. Утром Минздрав Киргизии заявлял, что в боестолкновениях пострадал 31 гражданин республики. Госкомитет нацбезопасности страны в свою очередь сообщил, что таджикская сторона использует мирных жителей приграничных территорий в качестве живого щита.

16 сентября главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились отвести дополнительные силы от границы между странами. Также сообщается, что Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов. Однако немногим позже киргизская погранслужба заявила, что Таджикистан обстрелял позиции киргизских военных.