Опубликованы новые видео нападений протестующих на силовиков в Алма-Ате

МВД Казахстана распространило в Сети новые видеозаписи нападений протестующих в Алма-Ате на сотрудников правоохранительных органов, которые пытались обеспечить порядок во время беспорядков. Ролики были сняты в период с 4 по 5 января, сообщает Telegram-канал SHOT.

На видео видно, что протестующие ломали полицейские щиты, кидали фаеры и дрались. Некоторые из них прорывали заграждения и большой толпой набрасывались на стражей порядка. На одном из кадров видно, как двое погромщиков удерживают мужчину посреди площади и пытаются его ударить. К ним подбегают силовики, нападавшие скрываются, а полицейский накрывает пострадавшего щитом.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требовали снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Тем не менее протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию.

Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, из-за чего власти ввели режим ЧС.