Жители Казахстана вышли на акции протеста из-за цен на газ

В городах Казахстана проходят акции протеста против резкого повышения цен на газ. В них принимают участие сотни человек. Власти в ответ перекрывают дороги и улицы, отключают Интернет и мобильную связь, сообщает Readovka.

В частности, данные меры приняты в городе Жанаозен, где протестующие собрались у здания администрации, и в Алма-Ате на площади Республики.

Власти страны заверили, что решение о некотором снижении цен на газ уже есть. Однако при этом пообещали дать правовую оценку произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка.

В соцсетях появились видео с мест проведения протестных акций. RT опубликовал ролик, снятый в городе Актау. На кадрах видно большое количество митингующих и силовиков на площади Ынтымак. По некоторым данным, туда стянуты подразделения Нацгвардии.

Цена на сжиженный газ с 38 до 120 тенге за литр выросла в Казахстане с 1 января. Протестующие требуют снизить её вдвое. Собственники АЗС согласились опустить стоимость газа до 85–90 тенге за литр.

Глава Минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что при стоимости бензина АИ-92 в 182 тенге за литр сжиженный газ должен стоить 127 тенге за литр. По его словам, цены на сжиженный газ в республике являются самыми низкими в регионе. Это влечёт за собой большой минус для добывающих компаний: низкие цены не стимулируют рост производства газа, передаёт Sputnik Казахстан.

Ранее сообщалось, что летом цена сжиженного углеводородного газа (СУГ) впервые превысила отметку 50 тысяч рублей за тонну. СУГ в основном используется в качестве газомоторного и бытового топлива.