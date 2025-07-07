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07 июля 2025 в 12:28

Раскрыто, будут ли в США протесты на фоне конфликта Маска и Трампа

Политолог Светов призвал не ждать гражданской войны в США

Илон Маск и Дональд Трамп Илон Маск и Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Гражданской войны в США на фоне конфликта главы Белого дома Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска ждать не следует, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, влияние общественного мнения переоценено, что можно видеть на примере Европы, где не вспыхнуло ни одного протеста из-за увеличения оборонных расходов.

Я не очень верю в разговоры о гражданской войне в США, хотя многие эксперты об этом говорят. Мне кажется, что сейчас переоценивают возможность различных социальных протестов. Мы же видим по Европе: европейцы беднеют из-за того, что все больше денег идет на оборонные нужды. Где эти протесты? Где антивоенное движение? Того, что было раньше, сейчас нет. Поэтому я скептически отношусь к этим разговорам, — сказал Светов.

Ранее Маск объявил о создании в США новой политической партии под названием «Америка». Инициатива получила одобрение после проведенного среди его подписчиков онлайн-голосования, в котором приняли участие более 1,2 млн пользователей. Результаты показали значительную поддержку — 65,4% проголосовавших высказались за учреждение партии.

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