Власти Казахстана объявили о снижении цены на сжиженный газ после митингов

Руководство Казахстана приняло решение перевыполнить требования протестующих граждан, цена на газ снизится ниже уровня до подорожания. С такой инициативой выступила правительственная комиссия, чиновники приехали в Мангистаускую область на западе страны, где прошли самые массовые митинги в стране и встретились с активистами. Сообщение о том, что будет снижение цен, в в центре города Актау участники акции протеста встретили ликованием, сообщили РИА Новости.

На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге (0,11 доллара. — NEWS.ru) за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности национальной компании «Казмунайгаз», — говорится в сообщении.

Также населению, выступающему против повышения цены на газ, дали гарантии не преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

При этом стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созывает на 5 января совещание, на котором будут подняты вопросы социально-экономической ситуации в Казахстане.

Ранее сообщалось, что причиной старта акций протеста в Казахстане стало подорожание сжиженного газа — для автомобилей его цена возросла вдвое — до 120 тенге за литр (чуть более 20 рублей в пересчёте). После общения с гражданми власти пообещали установить цену в 50 тенге, что составляет примерно 8,5 рубля.

Лидер Казахстана Токаев также заявил, что жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста с требованием снизить цены на газ, необходимо проявить готовность к диалогу. Созданной правительственной комиссии он поручил найти «взаимоприемлемое решение» в интересах стабильности республики.