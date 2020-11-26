Пашинян заявил об ответственности за будущее Армении

https://static.news.ru/photo/879ff05a-2fcb-11eb-8bbf-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: facebook.com/nikol.pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несёт ответственность не только за произошедшие события, но и за предстоящие процессы в стране.

Обеспечение внутренней и внешней безопасности и реализация положений опубликованной мной дорожной карты — абсолютный приоритет, и все наши усилия должны быть сконцентрированы на решении этих задач, — рассказал политик на заседании правительства, сообщает РИА Новости.

Ранее на странице Пашиняна в Facebook была опубликована программа действий в условиях обострения внутриполитической ситуации в стране. Премьер-министр пообещал отчитаться о мероприятиях в июне следующего года.

Парламент Армении обсуждает вопрос отмены военного положения в стране, которое было принято из-за конфликта в Карабахе. Сейчас оппозиция не может инициировать процесс отставки Пашиняна и беспрепятственно проводить акции протеста, в случае отмены военного положения эти действия станут доступны.

Ряд политиков в Армении оказались недовольны заключённым в ночь на 10 ноября заявлением об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По документу армии Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена телами погибших и военнопленными. В регион введены российские миротворцы. Пять районов Нагорного Карабаха отошли под контроль Баку. Соглашение подписали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Армянская оппозиция хочет добиться пересмотра документа.

Как писал NEWS.ru, Пашинян считает, что призывы к смене власти не получили поддержки в обществе. Он подчеркнул, что ему не нравится сложившаяся ситуация по Карабаху, но иного выбора не было.