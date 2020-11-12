Лавров высказался о переходе пяти районов Карабаха под контроль Баку

https://static.news.ru/photo/0079b7c6-24d3-11eb-83d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

В том случае если бы политики сумели дипломатически договориться по вопросу Нагорного Карабаха раньше, то пять районов всё равно бы отошли Баку, только мирно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Если бы мы пошли по тому пути, то результат, наверное, был бы практически таким же в том, что касается освобождения пяти районов, а затем двух районов, но, во-первых, сделано это было бы бескровно, и во-вторых, это было бы сделано в увязке с окончательным политическим урегулированием, — цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Москва предпочла бы, чтобы конфликт был урегулирован давным-давно на основе принципов, разработанных сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Лавров отметил, что об этом говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который заявлял о готовности следовать этим принципам.

Министр подчеркнул, что новые договорённости по Карабаху включают реальный механизм мониторинга. Этим они отличаются от установленных в прошлом.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ опроверг отправку турецких миротворцев в Карабах. Он подчеркнул, что военные из Турции будут находиться в мониторинговом центре в Азербайджане и не выезжать за пределы его территории.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.