Лавров опроверг отправку в Карабах миротворцев из Турции

https://static.news.ru/photo/0dcf2584-24cc-11eb-bdad-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что никаких турецких миротворцев в Нагорный Карабах направляться не будет.

Министр подчеркнул, что граница мобильности военных из Турции будет ограничена мониторинговым центром в Азербайджане.

Что касается заявлений в парламенте [Турции] насчёт того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идёт исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещён на территории Азербайджана, — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее власти Армении опровергли информацию об участии Турции на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В зоне конфликта будет размещён только российский миротворческий контингент. Эту информацию подтвердили и в российском МИД.

Как писал NEWS.ru, колонна подразделения российской миротворческой бригады совершила марш протяжённостью более 300 километров по территории Армении до города Горис. Переброска миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта продолжается самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.