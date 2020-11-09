В Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев

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Власти Армении опровергли информацию о том, что Турция примет участие в миротворческой миссии на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

О том, что в зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном будет размещён только российский контингент, заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

Эту информацию подтвердили в российском МИД, сообщает РИА Новости.

Важный момент, на который я бы хотела обратить внимание, — о миротворческих силах. Речь идёт о миротворческих силах Российской Федерации. Когда будет опубликован текст заявления, ни у кого не останется никаких сомнений, хотела бы еще раз обратить внимание на слова президента Российской Федерации, речь идёт о российских миротворцах в зоне, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, — сообщила официальный представитель российского министерства Мария Захарова.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия отправила первые самолёты с российскими миротворцами и техникой в Нагорный Карабах.

Накануне лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

В общей сложности РФ перебросит в Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц техники.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.