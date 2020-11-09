РФ направила восьмой самолет с миротворцами в Нагорный Карабах

https://static.news.ru/photo/efe933c0-231d-11eb-be42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны РФ

Из Ульяновска в Нагорный Карабах вылетел восьмой самолёт с российскими миротворцами и техникой, сообщили в Минобороны РФ.

Восьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры, — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия направила к линии соприкосновения в Нагорном Карабахе шесть самолётов с российскими миротворцами.

Накануне лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

В общей сложности РФ перебросит в Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц техники.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.