Шесть самолётов с миротворцами из РФ вылетели в Карабах

https://static.news.ru/photo/e9f6ee78-2316-11eb-a45e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из Ульяновска в направлении Нагорного Карабаха 10 ноября вылетели первые четыре самолёта с российскими миротворцами. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ. Позднее в ведомстве уведомили об отправке ещё двух воздушных судов в Карабах.

Накануне лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

В общей сложности РФ перебросит в Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц техники.

Первые четыре самолёта Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный, — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин прокомментировал соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном и выразил надежду, что оно будет отвечать интересам этих народов, а также создаст условия для дальнейшего развития отношений. Россия сделает всё, чтобы соглашение соблюдалось, заверил глава государства.