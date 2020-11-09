Путин дал оценку мирному договору Азербайджана и Армении

https://static.news.ru/photo/2e8feade-22f0-11eb-9c65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин прокомментировал соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном и выразил надежду, что оно будет отвечать интересам этих народов, а также создаст условия для дальнейшего развития отношений. Россия сделает всё, чтобы соглашение соблюдалось, заверил глава государства.

Путин сделал соответствующее заявление в ходе общения по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед подписанием соглашения о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе, при урегулировании которого Россия выступала как посредник, сообщает ТАСС.

Россия со своей стороны сделает всё для того, чтобы все достигнутые в ходе переговоров между тремя сторонами позиции заявления, которое мы подписываем сегодня, исполнялись, — заверил Алиева Путин.

Президент России выразил надежду, что соглашение станет благом для азербайджанского и армянского народов. Как сказал Алиеву Путин, он надеется, что они вместе «сделали доброе дело» и подготовили базовые условия для развития отношений между странами региона, между азербайджанским и армянским народами.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совестное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

Президент России подтвердил, что по условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Наиболее важным моментом соглашения является положение об отправке в Нагорный Карабах около 2 тысяч российских миротворцев.

Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией. Мандат российских миротворцев предусматривает их присутствие сроком на пять лет с автоматическим продлением ещё на пять лет.

По словам Алиева, мирное соглашение ставит точку в военном конфликте и запускает процесс политического урегулирования.

Между тем, в Ереване после объявления мира вспыхнули акции протеста. Тысячи жителей столицы Армении заполнили улицы, сотни из них ворвались в здание парламента республики и частично его разгромили. Протестующие ищут Никола Пашиняна и не могут его найти. Они также разгромили зал заседаний парламента и ворвались в рабочий кабинет Пашиняна.