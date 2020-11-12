Колонна российских миротворцев совершила 300-километровый марш в Карабах

https://static.news.ru/photo/e3cb2322-24ae-11eb-ba89-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Колонна подразделений российской миротворческой бригады, направленная в зону конфликта в Нагорном Карабахе, совершила марш протяжённостью свыше 300 километров по территории Армении до города Горис, сообщает Минобороны РФ.

Российский контингент составили служащие по контракту военные, прошедшие предварительную подготовку для выполнения миротворческих задач.

В составе колонны находились бронетранспортёры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, ранее прибывшие из России на аэродром Эребуни, — говорится в сообщении министерства.

Подразделения оснащены, в частности, бронетранспортёрами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун», отмечает РИА Новости.

Переброска миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта продолжается самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Как писал NEWS.ru, в миротворческой миссии на территории Нагорного Карабаха будут задействованы российские вертолёты. Как сообщили представители Министерства обороны страны, контролировать районы прекращения огня в зоне конфликта будут Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.