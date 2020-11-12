В миротворческой операции в Карабахе задействуют российские вертолёты

https://static.news.ru/photo/3dac1574-24a8-11eb-adad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В миротворческой миссии на территории Нагорного Карабаха будут задействованы российские вертолёты. Как сообщили представители Министерства обороны страны, контролировать районы прекращения огня в зоне конфликта будут Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский. В общей сложности РФ перебросит в Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. К настоящему моменту в зону конфликта уже прибыли более 400 российских миротворцев. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО.

Как отметили в оборонном ведомстве, российские вертолёты уже перебросили в Армению на военно-транспортных самолётах Ан-124 «Руслан». Их используют для доставки как личного состава, так и материально-технического имущества.

Вертолёты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, — цитирует ТАСС сообщение от Минобороны.

Как ранее писал NEWS.ru, в Ереван вечером 11 ноября прибыли ещё восемь самолётов с российскими миротворцами.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.