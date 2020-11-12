Лавров назвал отличие новых договорённостей по Карабаху от предыдущих

https://static.news.ru/photo/d1de7690-24cd-11eb-8c2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые договорённости по Нагорному Карабаху включают в себя реальный механизм мониторинга. Именно этим они и отличаются от тех, что были установлены в прошлом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр дал разъяснения по этому вопросу на онлайн-пресс-конференции.

Новое качество всем этим договорённостям было придано тогда, когда на уровне президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении за последнюю неделю шли интенсивнейшие переговоры. По несколько раз в сутки президент Путин с каждым из своих коллег общался, и главное внимание было сконцентрировано на том, чтобы согласовать миротворческую операцию. В итоге она была согласована, её состав определён Российской Федерацией по просьбе Баку и Еревана, — цитирует Лаврова РИА Новости.

11 ноября в Минобороны РФ сообщили о подписании меморандума о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта между Москвой и Анкарой. Как подчеркнул глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, это решение «позволит осуществлять надёжный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твёрдую основу для урегулирования застарелого конфликта».

Центр разместят на территории Азербайджана. В его задачи будет входить сбор, обобщение и проверка информации о соблюдении режима прекращения огня.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее Лавров заверил, что никаких турецких миротворцев в Нагорный Карабах направляться не будет. Министр подчеркнул, что граница мобильности военных из Турции будет ограничена мониторинговым центром в Азербайджане, писал NEWS.ru.