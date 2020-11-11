Россия и Турция подписали меморандум о создании центра по Карабаху

https://static.news.ru/photo/78bd12c4-2455-11eb-8a18-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российский министр обороны Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар подписали документ о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, — цитирует сообщение российского военного ведомства РИА Новости.

Шойгу при этом отметил, что достигнутые договорённости и решение ввести российских миротворцев помогли остановить кровопролитие и создать условия мирной жизни.

Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания, — сказал глава МО РФ.

Как подчеркнул Шойгу, «решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надёжный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта».

Центр разместят на территории Азербайджана. В его задачи будет входить сбор, обобщение и проверка информации о соблюдении режима прекращения огня. Центр будет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями договорённостей.

10 ноября президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе, а также создание российско-турецкого центра в зоне конфликта. Позже турецкий лидер заявил, что Москва и Анкара подписали протокол о создании этого центра. Он займётся контролем за режимом прекращения огня.

Лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Боевые действия в регионе полностью прекращены, заявили в российском Генштабе.

Как писал NEWS.ru, ранее посол Азербайджана в РФ опроверг ввод турецких миротворцев в Карабах.