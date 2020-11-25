Парламент Армении начал обсуждение отмены военного положения

https://static.news.ru/photo/951abd58-2fbe-11eb-93f8-fa163e074e61_660.jpg Парламент Армении Фото: Սէրուժ Ուրիշեան (Serouj Ourishian)/wikimedia.org

Парламент Армении начал обсуждать вопрос отмены военного положения в стране. В заседании принимают участие представители оппозиции и правящей фракции «Мой шаг».

По данным РИА Новости, на заседание зарегистрировались 99 депутатов из 132. Сейчас, по просьбе главы фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, объявлен перерыв. Парламентарии договорились позволить генсекретарю Минобороны Артуру Саркисяну выступить во внеочередном порядке.

Отмена военного положения, введённого в стране с 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, позволит оппозиции инициировать процесс-отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна и беспрепятственно проводить акции протеста, начавшиеся в стране после заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал о том, что народ Армении не поддержал призывы оппозиции к смене власти страны после заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.