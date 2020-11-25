Парламент Армении начал обсуждение отмены военного положения

Парламент Армении начал обсуждать вопрос отмены военного положения в стране. В заседании принимают участие представители оппозиции и правящей фракции «Мой шаг».
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Отмена военного положения, введённого в стране с 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, позволит оппозиции инициировать процесс-отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна и беспрепятственно проводить акции протеста, начавшиеся в стране после заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.
В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
Ранее NEWS.ru писал о том, что народ Армении не поддержал призывы оппозиции к смене власти страны после заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.