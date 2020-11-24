Пашинян заявил, что призывы к смене власти не получили поддержки в Армении

https://static.news.ru/photo/af53646a-2eef-11eb-88ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Народ Армении не поддержал призывы оппозиции к смене власти страны после заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В то же время политик признал, что в Армении существует внутриполитическая напряжённость. Пашинян отметил также, что ему самому не нравится сложившаяся ситуация, однако и он, и многие другие понимают, что иного выбора не было. Такое заявление премьер сделал в разговоре с ТАСС.

Честно говоря, я тоже не очень доволен, все мы недовольны той ситуацией, которая у нас сложилась. Но нужно понять, какие у нас альтернативы. Мы должны поработать, чтобы не сделать ситуацию хуже, а стабилизировать, улучшить её, — сказал он.

Армянское общество воспринимает совместное заявление лидеров России, Азербайджана и Армении об условиях прекращения конфликта в Карабахе как не имеющее альтернатив на момент его принятия, считает политик.

По моему мнению, убеждению, в армянском обществе именно такое понимание подписанного документа. Другой вопрос, что мы должны еще проанализировать, понять и ответить на вопросы, почему всё произошло и почему мы пришли к такой ситуации, — добавил премьер.

Говоря о возможности досрочных парламентских выборов, чего требует оппозиция, Пашинян акцентировал внимание на важности других задач, требующих в ближайшие полгода особенного внимания. В их числе восстановление политической и экономической стабильности и безопасности в Армении.

Я имею в виду не только внутреннюю безопасность, но и внешнюю. Я опубликовал дорожную карту на шестимесячный период, и в течение ближайших шести месяцев мы должны работать над стабилизацией ситуации. <...> После этого мы посоветуемся с нашим обществом, с народом, политическими силами и примем решение по поводу дальнейших событий и дальнейших шагов, — пообещал Пашинян.

Как писал NEWS.ru, Пашинян выразил мнение, что пятилетнее пребывание российских миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта — только «начало процесса».

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий.