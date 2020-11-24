Пашинян считает, что миротворцы из РФ пробудут в Карабахе больше пяти лет

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что пятилетнее пребывание российских миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта — только «начало процесса».

Политик отметил важность создания гарантий безопасности жителей и стабильности в регионе и добавил, что надеется на успешные действия российских миротворцев в оговорённые соглашением сроки.

Но поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что срок пребывания российских миротворцев ограничится пятилетним сроком, — сказал Пашинян в интервью ТАСС.

Премьер-министр сообщил также о возможности автоматического продления срока пребывания миротворческих сил в зоне конфликта.

Развёртывание российского контингента вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора Пашинян назвал «вопросом политического соглашения».

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий.

Как писал NEWS.ru, армия Азербайджана в среду начала занимать Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе в рамках исполнения трёхстороннего соглашения между азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном.