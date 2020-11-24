Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев из РФ в Карабахе

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики обсудили работу миротворцев из РФ на территории Нагорного Карабаха. Также предметом разговора стали дальнейшие шаги по оказанию местному населению гуманитарной помощи. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили представители пресс-службы Кремля.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, начат процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за соблюдением режима прекращения огня.

В ходе телефонных переговоров были рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению. Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия предпринимает немалые усилия для посредничества в нормализации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он добавил, что участники мирного процесса, в частности Россия, при этом следовали ключевым договорённостям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. По словам президента, главное, чего удалось добиться, — это остановить кровопролитие. Кроме того, это перемирие удалось зафиксировать в трёхстороннем заявлении президентов России и Азербайджана, премьер-министра Армении.