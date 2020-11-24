Путин рассказал о роли России в урегулировании ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/5c204122-2e4b-11eb-974a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Россия предпринимает немалые усилия для посредничества в нормализации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Мы предприняли энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлекшие гибель тысяч граждан дружественных нам Азербайджана и Армении, — цитирует его РИА Новости.

Путин добавил, что участники мирного процесса, в частности, Россия, при этом следовали ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. По словам президента, главное, чего удалось добиться – это остановить кровопролитие. Кроме того, это перемирие удалось зафиксировать в трёхстороннем заявлении президентов России, Азербайджана, премьер-министра Армении.

По словам российского лидера, создаются предпосылки для урегулирования в Карабахе с учётом интересов и Армении, и Азербаджана. Кроме того, Россия рассчитывает на то, что международные организации примут участие в этом процессе.

Исходим из того, что всё это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах азербайджанского и армянского народов, — цитирует его ТАСС.

При этом Путин отметил, что обстановка в НКР в целом стабилизируется, российские миротворцы обеспечивают безопасность мирных жителей. Он добавил, что направленный в регион в соответствии с трёхсторонними договоренностями российский миротворческий контингент осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивает безопасность мирных граждан, гражданских лиц, сопровождает возвращающихся беженцев и гуманитарные грузы.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, начат процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу отметил усилия всех сторон по реализации договорённости по Нагорному Карабаху. Он также поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина, отметив его активное участие в подготовке и принятии заявления.