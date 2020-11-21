Лидер Азербайджана оценил реализацию соглашения по Карабаху

https://static.news.ru/photo/aa3d8404-2bf4-11eb-bb60-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу отметил усилия всех сторон по реализации договорённости по Нагорному Карабаху.

На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно, и это ещё раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование, — цитирует РИА Новости президента республики.

Алиев также поблагодарил Шойгу и своего российского коллегу Владимира Путина, отметив их активное участие в подготовке и принятии заявления.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. В соответствии с условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, начат процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Карабах введены российские миротворцы, которые следят за соблюдением режима прекращения огня.

В регионе в общей сложности выставлены 23 наблюдательных поста миротворцев: 11 — в северной зоне ответственности и 12 — в южной. Командный пункт находится в Степанакерте.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель командующего миротворческим контингентом полковник Алексей Полюхович отметил, что режим перемирия соблюдается в Карабахе в полном объёме. По его словам, обстановка на постах миротворцев спокойная.