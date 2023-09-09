Пашинян готов экстренно обсудить с Алиевым напряженность у границ Пашинян готов экстренно обсудить с Алиевым снижение приграничной напряженности

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности провести экстренные обсуждения с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы армянского кабмина. По его словам, темой их беседы может стать вопрос снижения приграничной напряженности.

Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности, — говорится в сообщении.

В ходе переговоров Макрон и Пашинян обсудили вопросы, связанные с Карабахом, и тенденции роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе.

Премьер-министр Армении подтвердил свою приверженность договоренностям, достигнутым в Праге 6 октября 2022 года и в Брюсселе 14 мая 2023 года. Пашинян отметил важность решения всех вопросов исключительно дипломатическими средствами и в конструктивной атмосфере.

Макрон подчеркнул, что необходимо снизить напряженность вдоль границ. Президент Франции выразил готовность поддержать усилия по установлению мира и стабильности в Южном регионе.

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Карабахом. Он добавил, что за последние дни ситуация в регионе значительно ухудшилась. По его мнению, члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы не допустить развития конфликта в регионе. Армянский премьер подчеркнул, что Ереван готов подписать с Баку соглашение по урегулированию конфликта и придерживается мирной повестки.

После этого МИД Азербайджана заявил, что заявление Пашиняна о том, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Карабахом, является фейковой манипуляцией со стороны Еревана.