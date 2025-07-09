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09 июля 2025 в 11:14

Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля

Между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоится двусторонняя встреча, сообщает АзерТАдж. По данным агентства, она пройдет 10 июля в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби.

Отмечается, что мероприятие запланировано в рамках продолжающегося мирного процесса между Баку и Ереваном. Пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян официально подтвердила эту информацию. По ее словам, сегодня, 9 июля, премьер-министр Армении встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что текст мирного соглашения между Баку и Ереваном уже согласован, а на границе двух государств «воцарились мир и стабильность». Теперь же, добавил политик, Азербайджан ожидает внесения в Конституцию Армении необходимых изменений, так как документ все еще содержит положения о территориальных претензиях.

До этого Пашинян выразил мнение, что Армении необходима новая конституция. По его словам, народ республики должен считать документ «родным». Он напомнил, что целью принятия нового документа является переход от «безгосударственной нации» к «государственно-образованному народу».

Никол Пашинян
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