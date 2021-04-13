Пашинян рассказал о переговорах по Карабаху во время войны

https://static.news.ru/photo/a6fa1e78-9cf7-11eb-bec9-96000091f725_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Глава армянского правительства Никол Пашинян раскрыл некоторые ранее не обнародованные детали переговоров по урегулированию в Карабахе в ходе войны 2020 года.

По словам премьер-министра Армении, уже во второй половине октября, то есть примерно через месяц после начала боевых действий, он принял решение идти на перемирие — даже путём болезненных для Еревана уступок, — о чём и сообщил Совету безопасности республики.

Я их пригласил не для того, чтобы разделить с ними ответственность, а для того, чтобы проинформировать, — отметил политик.

Заявление Пашиняна вступает вразрез с тем, что говорил ранее Оник Гаспарян, занимавший в то время пост начальника Генштаба. Если верить последнему, то военная верхушка предлагала завершить боевые действия уже в первых числах октября.

При этом, отметил Пашинян, в итоговом заявлении о прекращении огня, на которое он согласился, пункт об особом статусе Карабаха отсутствовал по настоянию азербайджанской стороны.

Такие замечания премьера, впрочем, чреваты репутационными издержками для него самого. Пашинян неоднократно говорил о возможности признания Ереваном самопровозглашённой республики, но до сих пор так и не сделал этого. Однако одновременно он активно форсирует связанные с данным вопросом западные инициативы, например, резолюцию французского сената, о которой подробно писал NEWS.ru.