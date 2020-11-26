«Клочок бумаги»: Сенат Франции оказал Пашиняну медвежью услугу

Контакты Еревана и Парижа в ходе недавнего обострения в Нагорном Карабахе дали о себе знать. Французский сенат принял резолюцию о признании независимости самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (НКР), соответствующий запрос был направлен правительству Франции. Впрочем, он носит лишь рекомендательный характер, а при ближайшем рассмотрении и вовсе бьёт по позициям официального Еревана, который сам, несмотря на обещания, не спешит признавать НКР.

За резолюцию высказались 305 из 306 сенаторов, один воздержался. Теперь правительству и президенту Франции (страна по форме правления является смешанной республикой, то есть полномочия равномерно распределены между кабмином и главой государства) предстоит решить, как использовать решение сената. Оно носит лишь рекомендательный характер и не означает, что на государственном уровне НКР будет признана.

Инициатива сенаторов легко объяснима: во Франции проживает крупнейшая в Европе армянская диаспора. Мощного законодательного лобби, как в США, где проармянские органы власти институционализированы (например, в конгрессе), на французской территории нет. Тем не менее члены сената и Национального собрания (верхней и нижней палаты соответственно) заинтересованы в поддержке различных категорий электората, поэтому резолюция о признании НКР — неплохое подспорье для будущих парламентских выборов. Кроме того, сенаторы аргументировали свою резолюцию гуманитарными соображениями. Якобы признание самопровозглашённой республики облегчит деэскалацию в регионе и поспособствует оказанию помощи проживающему там населению.

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Что касается французского руководства, то оно уже отвергло инициативу сенаторов. Как заявил госсекретарь при МИД республики Жан-Батист Лемуан, признание НКР невыгодно ни Парижу, ни Еревану, ни другим участникам Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (России и США).

Это не политика правительства, это не политика Армении, это не политика наших партнёров, — отметил он.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал резолюцию «клочком бумаги», вызывающим ряд вопросов с точки зрения международного права.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, провозгласил решение Сената Франции историческим, отметив, что признание НКР становится предметом мировой повестки.

Подобное заявление, впрочем, звучит явным преувеличением. Власти Франции по-прежнему придерживаются консолидированной международной позиции, согласно которой территории Карабаха оккупированы и по факту принадлежат Азербайджану. Более того, и в Ереване, где в ходе осеннего обострения угрожали признанием самопровозглашённой республики, до сих пор не спешат с подобным решением, что делает резолюцию французских сенаторов ещё менее значимой. Таким образом парламентарии фактически оказали медвежью услугу Пашиняну, ещё больше высветив отсутствие у него политической воли относительно НКР, несмотря на его многочисленные обещания.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, сама форма и статус документа, принятого сенатом, не придают ему никакой юридической силы.

Это просто пожелание, не более того. Но тот факт, что его приняли большинством голосов, отражает двойственное отношение и государственного руководства Франции, и общества к конфликту в Нагорном Карабахе. Необходимо иметь в виду, что во Франции самая крупная среди стран Евросоюза армянская диаспора, порядка полумиллиона человек, даже больше. Чуть менее 20 лет назад именно Франция была первой страной, признавшей геноцид армян 1915 года. Это отражает не только влияние армянской диаспоры, но и отношение к противникам армян в карабахском конфликте: не к Азербайджану как таковому, а прежде всего к Турции — у Парижа и Анкары сейчас конфронтационные отношения по ряду вопросов. Юрий Рубинский руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН

Как отмечает эксперт, в фокусе внимания сенаторов и проблема отношений с мусульманской диаспорой — тоже самой многочисленной в Европе, составляющей более 10% от населения Франции. Таким образом, резолюция не столько касается самого Карабаха, сколько является отражением других внутрифранцузских проблем.

При этом, подчёркивает Рубинский, в позиции сената находят отражение и исторические особенности развития Франции, для которой, особенно после постколониальных войн, принцип самоопределения наций фундаментален.

Тем не менее высшее руководство республики на признание НКР в любом случае не пойдёт: это чревато серьёзными репутационными издержками на международных площадках, включая ООН. А тлеющее противостояние Парижа и Анкары не может в данном случае стать решающим фактором, поскольку даже турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на порой двойственную риторику, сам признал, что его страна — это часть Европы.