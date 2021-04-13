Пашинян: экс-глава Генштаба не давал совет остановить войну

https://static.news.ru/photo/7a7bfdf4-9cf1-11eb-ab53-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бывший глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян не давал ему совет в конце сентября 2020 года, когда начался вооружённый конфликт, остановить войну в Нагорном Карабахе. Заявление Гаспаряна он опроверг, выступая в парламенте республики, передаёт ТАСС.

Есть запись заседания Совета национальной безопасности. Оник Гаспарян 30 сентября заявлял, что возможности нашей армии позволяют разбить противника, - сказал Пашинян.

Премьер Армении уточнил, что экс-глава Генштаба не говорил о том, что военные действия нужно остановить.

Бывший начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян в конце 2020 года заявил, что в начале военных действий он представил Пашиняну ситуацию в Карабахе и посоветовал остановить боевые действия.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта

Ранее Никол Пашинян заявлял, что присутствие в Нагорном Карабахе российских миротворцев становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.