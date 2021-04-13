Пашинян: экс-глава Генштаба не давал совет остановить войну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бывший глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян не давал ему совет в конце сентября 2020 года, когда начался вооружённый конфликт, остановить войну в Нагорном Карабахе. Заявление Гаспаряна он опроверг, выступая в парламенте республики, передаёт ТАСС.
Есть запись заседания Совета национальной безопасности. Оник Гаспарян 30 сентября заявлял, что возможности нашей армии позволяют разбить противника, - сказал Пашинян.
Премьер Армении уточнил, что экс-глава Генштаба не говорил о том, что военные действия нужно остановить.
Бывший начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян в конце 2020 года заявил, что в начале военных действий он представил Пашиняну ситуацию в Карабахе и посоветовал остановить боевые действия.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта
Ранее Никол Пашинян заявлял, что присутствие в Нагорном Карабахе российских миротворцев становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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