Пашинян попросил международное сообщество не допустить эскалации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f3f7e0f4-00c4-11eb-ab57-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к гражданам страны из-за открытого военного столкновения с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Глава армянского правительства в своём выступлении, которое транслировалось на Facebook, обратился к международному сообществу с призывом не допустить эскалацию в регионе и не позволить Турции вмешаться в конфликт.

Пашинян попросил Минскую группу и ОБСЕ «сфокусировать внимание на серьёзность ситуации». Премьер-министр заявил, что мир стоит на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, которая может иметь самые непредсказуемые последствия. По словам Пашиняна, конфликт вполне может выйти за пределы региона и принять более широкие масштабы.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась до фазы открытых боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, передавал NEWS.ru.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что армия Азербайджана полностью укомплектована, и мобилизацию объявлять не стали.

В МИД РФ призвали враждующие стороны немедленно прекратить огонь. С аналогичной просьбой к Еревану и Баку обратился глава Евросовета Шарль Мишель. В НАТО также призвали Армению и Азербайджан вернуться к перемирию.