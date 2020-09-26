Алиев: провокации со стороны Армении носят регулярный характер

https://static.news.ru/photo/60d4ea62-00a9-11eb-9e31-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Провокации со стороны Армении последнее время носят регулярный характер, Баку несколько раз предупреждал, что Ереван готовится к полномасштабным боевым операциям для того, чтобы оккупировать новые территории Азербайджана, заявил 27 сентября глава Азербайджана Ильхам Алиев.

В июле армянская сторона подвергла артиллерийскому обстрелу Товузский район Азербайджана, в результате чего погибли азербайджанские военнослужащие, а также гражданское лицо. Враг был остановлен сокрушающими ударами. Если бы мы хотели, мы бы перенесли бои на территорию Армении, но у нас нет военных целей на территории Армении. <...> После июльской провокации я заявил, что тяжёлое поражение Армении должно стать для неё уроком, но армянская сторона не отказалась от провокаций, — цитирует политика «Интерфакс».

Он отметил, что Ереван в августе 2020 года отправил в Азербайджан группу диверсантов, которую ликвидировали, а её командир попал в плен. Сейчас пойманный даёт показания, доказывающие, что их послали в Азербайджан для совершения терактов против мирных граждан и военных. 27 сентября 2020 года около 06:00 армянские ВС совершили широкомасштабную провокацию в зоне расположения азербайджанской армии. Армянские военные обстреляли из артиллерийских установок населённые пункты, сообщает Report.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что армия Азербайджана не берёт на прицел мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, в отличие от государства-оккупанта Армении, Баку следует требованиям положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций, заявили представители Минобороны Азербайджана 27 сентября 2020 года, комментируя ситуацию в Карабахе.