Армия Азербайджана обратилась к армянам Карабаха

https://static.news.ru/photo/403707ee-0096-11eb-899d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Армия Азербайджана не берёт на прицел мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, в отличие от государства-оккупанта Армении, Баку следует требованиям положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций, заявили представители Минобороны Азербайджана 27 сентября 2020 года, комментируя ситуацию в Карабахе.

Армянская армия намеренно размещает свои огневые точки внутри и вблизи населённых пунктов. Азербайджанская армия призывает гражданское население на оккупированных территориях держаться подальше от военных объектов, — говорится на сайта Минобороны Азербайджана.

Для пресечения боевой активности ВС Армении и гарантии безопасности гражданского населения руководство армии Азербайджана приняло решение начать контрнаступление по всему фронту, добавило ведомство.

Вооружённые силы Армении продолжают интенсивный обстрел позиции армии Азербайджана и населённые пункты в Карабахе, заявил 27 сентября 2020 года помощник главы Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации лидера государства Хикмет Гаджиев.

27 сентября около 06:00 часов Армянские ВС совершили широкомасштабную провокацию в зоне расположения азербайджанской армии. Армянские военные обстреляли из артиллерийских установок населённые пункты, сообщает Report. С целью обеспечения безопасности мирных жителей армия Азербайджана начала контрнаступление по всей линии фронта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Военным удалось уничтожить 12 зенитно-ракетных комплексов «OSA» Армении.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию о повреждении армянской армией трёх танков, двух вертолётов и трёх беспилотных летательных аппаратов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Там подчеркнули, что эти данные не соответствуют действительности.