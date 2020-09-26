Баку: ВС Армении продолжают обстреливать населённые пункты в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f3086646-0092-11eb-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.am

Вооружённые силы Армении продолжают интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана и населённых пунктов в Карабахе, заявил 27 сентября 2020 года помощник главы Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации лидера государства Хикмет Гаджиев.

Армянские вооружённые силы продолжают интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населённых пунктов вдоль линии фронта (линия соприкосновения в районе Нагорного Карабаха. — NEWS.ru), — цитирует Гаджиева ТАСС.

По его данным, имеется информация «о гибели и ранении гражданских лиц и военнослужащих» и нанесённом серьёзном ущербе жилым строениям и объектам гражданской инфраструктуры.

Азербайджанская Республика принимает необходимые контрнаступательные меры по пресечению очередной военной провокации, — добавил Гаджиев.

Он отметил, что Баку несколько раз предупреждал международную общественность, что Ереван готовится к войне.

Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью ложится на военно-политическое руководство Армении, — рассказал помощник лидера Азербайджана.

27 сентября около 06:00 армянские ВС совершили широкомасштабную провокацию в зоне расположения азербайджанской армии. Армянские военные обстреляли из артиллерийских установок населённые пункты, сообщает Report. С целью обеспечения безопасности мирных жителей армия Азербайджана начала контрнаступление по всей линии фронта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Военным удалось уничтожить 12 зенитно-ракетных комплексов OSA Армении.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию о повреждении армянской армией трёх танков, двух вертолётов и трёх беспилотных летательных аппаратов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Там подчеркнули, что эти данные не соответствуют действительности.