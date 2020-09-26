В Азербайджане опровергли сообщения о сбитых танках и вертолётах в Карабахе

https://static.news.ru/photo/23e4e5a6-0092-11eb-9955-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию о повреждении армянской армией трёх танков, двух вертолётов и трёх беспилотных летательных аппаратов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Там подчеркнули, что эти данные не соответствуют действительности.

По данным ведомства, азербайджанские войска в ходе конфликта имеют полное преимущество над противником, передаёт Report.

Как писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана сообщало о потере только одного вертолёта.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия.