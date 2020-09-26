Минобороны Азербайджана сообщило о потере боевого вертолёта

Минобороны Азербайджана подтвердило потерю вертолёта в Карабахе. Воздушное судно было сбито в направлении Тертера. Экипаж выжил.
Ранее в СМИ появилась информация, что армянские ВС в ходе боёв на линии соприкосновения в Карабахе якобы сбили два азербайджанских вертолёта и три беспилотных летательных аппарата.
27 сентября около 06:00 армянские ВС совершили широкомасштабную провокацию в зоне расположения азербайджанской армии. Армянские военные обстреляли из артиллерийских установок населённые пункты,
С целью обеспечения безопасности мирных жителей армия Азербайджана начала контрнаступление по всей линии фронта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Военным удалось уничтожить 12 зенитно-ракетных комплексов OSA Армении, писал NEWS.ru.
По словам Эйвазова, в результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сёл Чирагли и Орта Гарванд Агдамского района, сёл Алханлы и Шукурбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района были убиты и ранены несколько мирных жителей. Гражданская инфраструктура получила серьёзные повреждения.
Он отметил, что информация о потерях среди гражданского населения и военнослужащих уточняется.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой.
Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
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