Азербайджанская армия перешла в контрнаступление в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c0ee9a0c-008f-11eb-bb85-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Армия Азербайджана начала контрнаступление по всей линии фронта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе.

Командование приняло такое решение в целях обеспечения безопасности мирных жителей, говорится на сайте Минобороны республики.

Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооружённых сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их, — отметили в ведомстве.

Азербайджанские военные уничтожили 12 зенитно-ракетных комплексов OSA Армении.

Молниеносная контрнаступательная операция наших войск продолжается, — добавили в министерстве.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что негативно оценивает состояние переговоров по нагорнокарабахскому конфликту. По его словам, они фактически прекратились.