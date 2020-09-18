Президент Азербайджана заявил, что переговоры по Карабаху не ведутся

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что негативно оценивает состояние переговоров по нагорнокарабахскому конфликту. По его словам, они фактически прекратились.

Как считает Алиев, народ Азербайджана в этом вопросе полностью разделяет его точку зрения. Глава государства подчеркнул, что его страна не намерена принимать участие в консультациях, организованных ради имитации. Но это не значит, заметил Алиев, что Азербайджан отказывается от переговоров, но дискуссии ради видимости по сути и будут представлять из себя видимость.

Армения фактически нарушила переговорный процесс. Потому что их абсурдные заявления, провокационные шаги делают переговоры бессмысленными, — цитирует Алиева ТАСС.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал 20 августа NEWS.ru, Министерство обороны Азербайджана зафиксировало обстрелы на территории трёх районов, граничащих с Арменией.