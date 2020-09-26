Армения объявила всеобщую мобилизацию и военное положение

https://static.news.ru/photo/ea5b2c90-00a1-11eb-8e42-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Он этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в своём Facebook.

Сейчас по решению правительства в Республике Армения объявляются военное положение и всеобщий военный сбор. Решение вступит в силу с момента публикации. Призываю прилагаемый к войскам персонал представить свои территориальные военные комиссии, — отметил он.

Накануне Пашинян созвал Совет безопасности страны. Он говорил, что на нём будет обсуждаться вопрос о частичной мобилизации.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия.

Как писал NEWS.ru, армия Азербайджана начала контрнаступление по всей линии фронта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе.