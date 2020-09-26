«Немедленно прекратить огонь»: МИД РФ отреагировал на ситуацию в Карабахе

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Стороны конфликта должны немедленно прекратить огонь и начать переговоры для стабилизации ситуации, заявили в МИД РФ по поводу ситуации в Карабахе.

По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

27 сентября около 06:00 часов Армянские ВС совершили широкомасштабную провокацию в зоне расположения азербайджанской армии. Армянские военные обстреляли из артиллерийских установок населённые пункты, сообщает Report. С целью обеспечения безопасности мирных жителей армия Азербайджана начала контрнаступление по всей линии фронта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Военным удалось уничтожить 12 зенитно-ракетных комплексов «OSA» Армении.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что армия Азербайджана не берёт на прицел мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, в отличие от государства-оккупанта Армении, Баку следует требованиям положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций, заявили представители Минобороны Азербайджана 27 сентября 2020 года, комментируя ситуацию в Карабахе.