В НАТО призвали прекратить военные действия в Карабахе

НАТО выразила обеспокоенность в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Североатлантический альянс призвал стороны прекратить огонь.
Такое заявление сделал спецпредставитель генерального секретаря объединения по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай,
НАТО глубоко обеспокоена сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта. Стороны должны немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения, — отметил он.
27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.
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