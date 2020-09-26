В НАТО призвали прекратить военные действия в Карабахе

https://static.news.ru/photo/854c3af6-00c4-11eb-b7e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

НАТО выразила обеспокоенность в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Североатлантический альянс призвал стороны прекратить огонь.

Такое заявление сделал спецпредставитель генерального секретаря объединения по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай, передаёт ТАСС.

НАТО глубоко обеспокоена сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта. Стороны должны немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения, — отметил он.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.