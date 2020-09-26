Алиев: армия Азербайджана наносит удары по армянским военным объектам

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Армия Азербайджана наносит удары по военным объектам Армении, заявил 27 сентября 2020 года глава Азербайджана Ильхам Алиев во время телевизионного обращения на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Сегодня утром Вооружённые силы Армении, используя различные виды оружия, в том числе тяжёлую артиллерию, обстреляли наши населённые пункты и позиции азербайджанской армии на различных направлениях. В результате обстрела есть потери среди гражданского населения и военнослужащих. <...> Азербайджанская армия в настоящее время наносит удары по военным объектам [Армении], — цитирует политика ТАСС.

27 сентября 2020 года около 06:00 армянские ВС совершили широкомасштабную провокацию в зоне расположения азербайджанской армии. Армянские военные обстреляли из артиллерийских установок населённые пункты, сообщает Report.

С целью обеспечения безопасности мирных жителей армия Азербайджана начала контрнаступление по всей линии фронта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе, пишет ТАСС. Военным удалось уничтожить 12 зенитно-ракетных комплексов OSA Армении. Стороны конфликта должны немедленно прекратить огонь и начать переговоры для стабилизации ситуации, заявили в МИД РФ по поводу ситуации в регионе.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что армия Азербайджана не берёт на прицел мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, в отличие от государства-оккупанта Армении, Баку следует требованиям положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций, заявили представители Минобороны Азербайджана 27 сентября 2020 года, комментируя ситуацию в Карабахе.